Житель Нижнего Тагила заживо сгорел в своём автомобиле после ДТП с фурой (ВИДЕО)

Днём 18 января около 12:35 на трассе Киров — Пермь в районе Карагая столкнулись автомобили Great Wall и КамАЗ. От удара оба транспортных средства загорелись. В результате пожара в огне погиб 23-летний водитель иномарки, житель Нижнего Тагила, рассказали 59.ru в пресс-службе полиции Пермского края.

«Автомобиль Great Wall под управлением 23-летнего жителя Нижнего Тагила двигался по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, — пояснили в МВД. — Он направлялся в сторону Перми. По предварительной информации, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом, за рулём которого находился 60-летний мужчина».