Житель Нижнего Тагила застрелил своего бизнес-партнёра за долги

65-летний уроженец Азербайджана, в последние годы проживавший в Нижнем Тагиле, застрелил своего бизнес-партнёра из Новосибирска из-за нежелания платить долги. Преступление произошло в октябре 2022 года в Новосибирске, однако точку в громком уголовном деле удалось поставить только сейчас.

Как следует из материалов суда, житель Нижнего Тагила Гашимов Шахин Гашим Оглы и его бизнес-партнёр, 40-летний Новосибирец Алексей Токарев, договорились открыть в Новосибирске сеть игровых клубов с онлайн-казино. Для этого Гашимов передал Токареву примерно 1,6 млн рублей в долг. Когда бизнес заработал, партнёры какое-то время продолжали поддерживать связь и обсуждать общее дело, однако в итоге Токарев отказался делиться прибылью и платить по счетам Гашимову.

Решив разобраться с обидчиком, тагильчанин добыл пневматический пистолет и самостоятельно переделал его под боевой, после чего отправился в Новосибирск, чтобы наказать Токарева. Дождавшись бывшего коллегу у подъезда, Гашимов несколько раз выстрелил в новосибирца, после чего покинул место преступления, спрятал пистолет и отправился в Нижний Тагил на попутном транспорте. От полученных травм Токарев вскоре умер в больнице. У него остались жена и двое дочерей.

Когда правоохранители задержали Гашимова, он признал свою вину, однако от показаний на суде отказался. В июле 2023 года мужчина был признан виновным в преступлениях по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). По совокупности наказаний Первомайский районный суд Новосибирска назначил Гашимову 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строго режима, а также обязал взыскать с него 1,5 млн рублей в качестве компенсации семье убитого.

Пока приговор не вступил в силу, сторона защиты Гашимова решила подать апелляцию и обжаловать его, однако, рассмотрев материалы дела, судья Новосибирского областного суда не нашёл причин отменять вынесенный приговор. Вместо этого была незначительно изменена резолютивная часть приговора, а также увеличена сумма компенсации в пользу семьи Токарева, — 3 млн рублей.