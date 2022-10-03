Житель Нижнего Тагила зарезал свою подружку из-за пощёчины 

Прокуратура Дзержинского района передала в суд дело 39-летнего жителя Нижнего Тагила, который в пьяном угаре убил свою гражданскую супругу из-за того, что она обругала его матом и дала пощёчину.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 мая 2022 года обвиняемый вместе со своей 39-летней сожительницей находился в арендованной квартире на улице Орджоникидзе, где они распивали спиртное. Под действием алкоголя между ними возникла ссора, во время которой женщина ударила сожителя по щеке. В ответ мужчина с силой нанёс женщине не менее 50 ударов по лицу, рукам и ногам, а затем ударил в грудь ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину.