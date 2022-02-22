Житель Нижнего Тагила захотел «клубнички» и перевёл лжепроституке все свои деньги 

В Нижнем Тагиле двое местных жителей попались на уловки мошенников, переведя им около 2 млн рублей. Об этих случаях рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В первом случае житель Нижнего Тагила попался на уловки мошенников, когда решил вызвать жрицу любви. Разгорячённый мужчина не заподозрил ничего необычного, когда путана сначала попросила перевести стопроцентную предоплату, а затем назвать реквизиты карты.

«Жителю Нижнего Тагила, мирно отдыхавшему на своей даче в садовом товариществе “Надежда”, неожиданно захотелось “клубнички”. В сети интернет он нашёл нужный номер телефона и попросил жрицу любви прибыть на указанный адрес. Оказалось, что девушка готова приехать, но только по стопроцентной предоплате. Тагильчанин быстро перевёл нужную сумму на указанный счёт и стал ждать путану, не зная, что под её видом скрывалась обычная мошенница. Вскоре она сама перезвонила страстному клиенту и сообщила, что деньги не получила, сославшись на сбой банковской системы. В связи с чем попросила назвать ей реквизиты карты мужчины, пообещав, что сама всё сделает. Тот выполнил её просьбу и, таким образом, остался и без денег, и без сексуальных утех, о чём и пожаловался в соответствующем заявлении в полицию с просьбой найти и наказать коварную “ночную бабочку”», — резюмировал Валерий Горелых.

На кругленькую сумму обманули мошенники и 79-летнюю тагильчанку. Злоумышленники убедили пожилую женщину продать свою квартиру и отдать вырученные за неё деньги.

«В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила женщина, 1942 года рождения, “пожертвовала” телефонным иродам 1 миллион 660 тысяч рублей. Гражданке сказали, чтобы не остаться без квартиры, её срочно нужно продать, что пенсионерка тут же послушно и сделала», — рассказал Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, среди потерпевших далеко не все бабушки и дедушки, но и достаточно много людей с высшим образованием. В полиции призвали свердловчан не брать трубку, если номер входящего начинается с «495», «499», «800» или «900», а при необходимости самим перезвонить нужному абоненту. А если всё-таки трубку взяли и поняли, что с вами общаются сомнительные граждане, немедленно прекратите диалог.