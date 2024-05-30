Житель Нижнего Тагила за ночь обокрал две торговые точки в Черноисточинске

Пригородный районный суд вынес приговор в отношении жителя Нижнего Тагила, который признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия, летом 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время решил совершить кражу из магазина хозтоваров в посёлке Черноисточинск.

«Недолго думая, он, подняв с земли камень, разбил им стекло в окне и проник внутрь магазина, откуда из кассового аппарата тайно похитил деньги, а также прихватил из торгового зала столярный молоток, причинив собственнику магазина ущерб на сумму более 7000 рублей. После чего, покинув с похищенным магазин, в ту же ночь и тем же способом незаконно проник в аптеку, из помещения которой тайно похитил деньги в размере более 30000 рублей, однако с похищенным скрыться не успел, так как был задержан на месте преступления прибывшими сотрудниками полиции», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

В итоге суд назначил тагильчанину наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.