Житель Нижнего Тагила взыскал более 100 тысяч рублей за навязанные услуги

В Нижнем Тагиле мужчина взыскал более 100 тысяч рублей за навязанные при покупке автомобиля услуги, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В мае 2020 года тагильчанин заключил кредитный договор с «Балинвестбанком» на покупку автомобиля. В сумму кредита была включена страховая премия компании «Группа Ренессанс страхование» от риска «Помощь при дорожно-транспортном происшествии, повреждение или утрата личных вещей» на сумму 5 тысяч рублей, а также оплата сертификата «Защита прав трудящихся VIP» в ООО «С-Групп» на сумму 62 501 рубль.

В качестве предоставляемых по данному сертификату услуг указано: предоставление типовых документов, звонок юриста работодателю, предоставление интересов работника на переговорах в суде с работодателем, письменное предоставление апелляционной жалобы работнику, обзор изменений в законодательстве, устная консультация по защите прав работника. Устно мужчине сообщили, что в случае отказа от сертификата ему может быть отказано в заключении кредитного договора. Мужчина подписал все документы, получил кредит и приобрёл автомобиль. Однако он был уверен, что услуга по приобретению страховок была ему навязана, и обратился в ООО «С-Групп» с заявлением об отказе от сертификата и возврате денежных средств, на что получил отказ. Претензии истца, направленные в «Балтинвестбанк», также были оставлены без ответа. Только в октябре банк направил ответ, в котором указал, что денежные средства в сумме 62 501 рубль по распоряжению истца были перечислены в адрес ООО «С-Групп». Банк стороной договора по выдаче сертификата не является и возможности расторгнуть договор и вернуть денежные средства не имеет.

Мужчина обратился с иском о защите прав потребителя к «Балтинвестбанку» и ООО «С-Групп» в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, он просил солидарно взыскать суммы по оплате сертификата в размере 62 501 рубля, компенсацию морального вреда 30 тысяч рублей, неустойку и штраф.

Суд первой инстанции вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований: с ООО «С-Групп» взыскана стоимость сертификата — 62 501 рубль, компенсация морального вреда — 5 тысяч рублей и штраф в сумме 33 750 рублей. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Истец с таким решением не согласился и принёс на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил удовлетворить исковые требования в полном объёме.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что Законом «О защите прав потребителей» не установлены сроки удовлетворения требований потребителя о возврате денежной суммы, оплаченной по договору, в связи с отказом потребителя от исполнения последнего. Следовательно, неустойка не распространяется на требования истца о возврате денежной суммы, раз он сам отказался от договора.

Областной суд оставил без изменений решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. ООО «С-Групп» обязано выплатить тагильчанину 101 251 рубль.