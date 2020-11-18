Житель Нижнего Тагила вырастил в садовом доме своего друга плантацию конопли

В посёлке Черноисточинск 31-летний тагильчанин выращивал коноплю на чердаке дома своего знакомого.

Сотрудникам полиции хозяин дома рассказал, что мужчина попросился пожить у него, сославшись на трудную жизненную ситуацию. Сам задержанный признался, что некоторое время употреблял синтетические наркотики, а потом решил «завязать». Он посчитал, что справиться с зависимостью будет легче, перейдя на более лёгкий растительный наркотик. Для этого мужчина уехал за город, где и вырастил для собственных нужд несколько растений.

Всего на чердаке нашли 9 кустов марихуаны, 3 стеклянные банки и пластиковый контейнер с наркотиками, а также вентилятор и 3 лампы. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в высушенном состоянии общая масса наркотика составила почти 35 г.

Сейчас против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.