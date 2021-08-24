Житель Нижнего Тагила выиграл миллион рублей в лотерею

47-летний многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл в лотерею «Столото» один миллион рублей, сообщает пресс-служба компании.

Победитель работает строителем и воспитывает 5 дочерей. Известно, что он приобрёл несколько билетов на 1358-й тираж «Русского лото», один из них и стал выигрышным. При этом о своей удаче свердловчанин узнал только спустя три месяца, сообщили в пресс-службе «Столото».

«Решил проверить билет в киоске. Мне там сообщили, что он выигрышный. Я ответил, что знаю, думая про свои 300 рублей. А мне в ответ продавец: "Вы не поняли, сумма-то большая! Вы когда-нибудь миллион выигрывали?" Вот тут я обалдел», — делится впечатлениями участник розыгрыша.

Часть выигрыша тагильчанин планирует потратить на автомобиль, а остальное пойдёт на покупку садового участка.