Житель Нижнего Тагила устроил наркопритон в своей квартире 

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района передала в суд уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков тагильчанина. На этот раз его обвиняют не только в сбыте наркотических средств, но и в предоставлении наркозависимым лицам своей квартиры для употребления в ней запрещённых веществ. Об этом АН «Между строк» рассказал старший помощник прокурора Дзержинского района Антон Ерёменко.

Следствие установило, что злоумышленник, который страдает от наркотической зависимости, приобрёл синтетический наркотик метилэфедрон для личного использования и перепродажи. До задержания он успел дважды сбыть наркотики, о чём было известно полицейским. Следователи также установили, что мужчина неоднократно предоставлял наркоманам свою квартиру для употребления запрещённых веществ.

Тагильчанину предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, а также в предоставлении жилого помещения для употребления наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.