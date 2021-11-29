Житель Нижнего Тагила украл деньги у пациента больницы на Вагонке

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал местного жителя виновным в краже денег у пациента ГБ № 1. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, тагильчанин приехал в больницу, чтобы пройти диагностику заболевания. Мужчина ждал свой результат обследования на аппарате КТ и увидел на лавочке пакет, который оставил другой посетитель медучреждения. Пока последний был на приёме у врача, злоумышленник взял пакет и вышел с ним на улицу.

Позже подсудимый обнаружил в сумке портмоне, внутри которого находились 35 000 рублей, дисконтные карты и сотовый телефон. На похищенные деньги он приобрёл продукты питания и спиртное.

Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника по записям с камер в больнице. Было возбуждено уголовное дело.