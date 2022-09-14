Житель Нижнего Тагила украл 4 аккумуляторные батареи

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали с поличным 31-летнего местного жителя, который пытался похитить аккумуляторные батареи из электропоезда. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, тагильчанин был задержан днём 10 сентября.

В ходе проверки полицейские установили, что подозреваемый незаконно проник на территорию станции и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, с помощью принесённого оборудования снял с вагона 4 аккумуляторные батареи, а затем сложил их в мешок. На этом этапе мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. Похищенное изъято.

По словам задержанного, украденные батареи он планировал сдать в пункт приёма металлолома, чтобы получить за это деньги. Правоохранителями установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ущерб, причинённый железнодорожному предприятию, составил около 3000 рублей.

В отношении злоумышленника отделением дознания ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (кража).