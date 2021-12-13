Житель Нижнего Тагила убил своего знакомого во время поминок

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который убил знакомого во время поминок. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Следствием установлено, что 28 декабря 2020 года подсудимый, находясь в своей квартире на улице Щорса, распивал алкоголь вместе с 48-летним знакомым. Поводом для застолья были поминки умершей незадолго до этого родственницы.

«Мужчины выпили на двоих бутылку водки, после чего гость, по словам подсудимого, стал оскорбительно отзываться об умершей родственнице. Его слова разозлили подсудимого, в связи с чем он вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанёс данным орудием оппоненту один удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказывают в ведомстве.

После этого мужчина вытащил тело в подъезд, закрылся в квартире и лёг спать. В полицию обратились жильцы подъезда, которые увидели мёртвого человека на лестничной площадке.

«Сигнал о том, что на втором этаже в третьем подъезде дома на улице Щорса находится бездыханное тело гражданина, поступил в отдел полиции № 17 МУ МВД “Нижнетагильское” днём 28 декабря прошлого года. На место происшествия выдвинулся наряд патрульно-постовой службы полиции. Непосредственно на месте стражи порядка установили, что происшествие носит криминальный характер, поскольку на одежде в области сердца у потерпевшего имелось окровавленное пятно. В то же время в подъезде полицейскими были обнаружены кровавые следы волочения, которые вели к одной из квартир. Именно в эту квартиру и позвонили сотрудники ППСП. Дверь им открыл находившийся в алкогольном опьянении мужчина, на руках которого имелись следы вещества бурого цвета — как впоследствии оказалось, это была кровь. Гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания о совершённом убийстве», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал тагильчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осуждённого 1 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего.