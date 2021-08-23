Житель Нижнего Тагила убил мужчину «розочкой»

Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области 33-летнему неработающему, ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 20 августа во дворе жилого дома на улице Первомайской между обвиняемым и 32-летним местным жителем произошёл конфликт из личной неприязни во время внезапно возникшей ссоры. В ходе инцидента злоумышленник причинил потерпевшему ранение шеи при помощи так называемой «розочки» — разбитого горлышка от стеклянной бутылки.

«Пострадавший попытался спастись, забежав к себе в квартиру, но уже впоследствии, выбежав из квартиры в подъезд, потерял сознание и скончался от потери крови. Подозреваемый мужчина никуда скрываться не стал, самостоятельно попросив соседей вызвать скорую помощь. С учётом установленных обстоятельств, в том числе тяжести предъявленного обвинения и ряда иных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на срок 2 месяца, до 20 октября 2021 года включительно», — рассказали в СК.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Наказание за совершение особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.