Житель Нижнего Тагила убил мужчину «розочкой»

Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области 33-летнему неработающему, ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 20 августа во дворе жилого дома на улице Первомайской между обвиняемым и 32-летним местным жителем произошёл конфликт из личной неприязни во время внезапно возникшей ссоры. В ходе инцидента злоумышленник причинил потерпевшему ранение шеи при помощи так называемой «розочки» — разбитого горлышка от стеклянной бутылки.
«Пострадавший попытался спастись, забежав к себе в квартиру, но уже впоследствии, выбежав из квартиры в подъезд, потерял сознание и скончался от потери крови. Подозреваемый мужчина никуда скрываться не стал, самостоятельно попросив соседей вызвать скорую помощь. С учётом установленных обстоятельств, в том числе тяжести предъявленного обвинения и ряда иных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на срок 2 месяца, до 20 октября 2021 года включительно», — рассказали в СК.
По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Наказание за совершение особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.
«20 августа текущего года около 19 часов вечера в дежурную часть отдела полиции № 16 Ленинского района Нижнего Тагила поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи, что в подъезде дома на улице Первомайской находится мужчина с колото-резаной раной в области шеи. Представители МВД, оперативно прибывшие по указанному адресу, задержали подозреваемого. Им оказался ранее трижды судимый местный гражданин, более известный в определённых кругах по кличке Чупа, 1988 года рождения, работавший рамщиком в коммерческом предприятии. В его биографии имеются отметки о причастности к кражам и разбойному нападению. Впервые черту закона он преступил ещё в юном возрасте, за что угодил в спецшколу. Последнее наказание он отбывал в ИК № 12 Нижнего Тагила, откуда освободился 27 июля 2020 года, на зоне провёл более 10 лет. Новый "подвиг", связанный с гибелью человека, позволит судье отправить его за решётку ещё на несколько лет», — прокомментировал ЧП глава пресс-службы МУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.