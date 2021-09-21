Житель Нижнего Тагила с инвалидностью по кардиологии уже месяц не может получить льготные лекарства

66-летний житель Нижнего Тагила Сергей Плетнёв — сердечник. В течение месяца он не может получить жизненно необходимые лекарственные препараты в поликлинике ЦГБ № 1 на Вагонке.

В назначенный день, 2 августа, мужчина пришёл в поликлинику, чтобы получить рецепт на лекарства, которые ему назначил кардиолог. Но из положенных пяти медикаментов ему смогли выдать только два, сославшись на просроченную квоту.

«Я уже в отчаянии. Если бы я был обеспечен, я бы купил лекарства в аптеке и никого бы не мучал. Все эти препараты стоят вместе около 5 тысяч рублей, а у меня одна только пенсия 8 тысяч, из которых надо 3 тысячи заплатить за квартиру, и вот останется только на лекарство», — рассказал АН «Между строк» пенсионер.

3 сентября мужчина позвонил в Минздрав Свердловской области. Там жалобу приняли и пообещали разобраться, но ответного звонка тагильчанин так и не дождался.

Льготные лекарства положены мужчине по федеральной программе. Сергей Анатольевич — инвалид по кардиологии с 2019 года и с этого момента получает пять препаратов, которые ему выписывает врач.

Принимать таблетки для сердца ему необходимо ежедневно и в комплексе. На сентябрь он получил только два лекарства из положенных пяти («Лозартан» и «Моночинкве»), но из-за отсутствия других, по словам Сергея Анатольевича, у него стали появляться одышка и головокружение.

Вчера, 20 сентября, тагильчанину выписали рецепт ещё на два лекарства — «Аторвастатин» и «Апиксабан», но последнего в аптеке не оказалось. Теперь пенсионеру остаётся ждать, когда лекарство окажется в наличии. Последний препарат из списка — «Амиодарон» — пенсионеру получить не удалось, на него закончилась квота.

В поликлинике ЦГБ № 1 признают, что подобные ситуации случаются. По словам представителя медучреждения, препараты заказываются на год вперёд и с появлением новых пациентов бывает, что некоторых медикаментов недостаточно.