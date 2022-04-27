Житель Нижнего Тагила расплачивался в магазинах поддельными купюрами, купленными в интернете 

24-летний житель Нижнего Тагила в интернете купил три поддельные пятитысячные банкноты банка России. Мужчина успел воспользоваться двумя купюрами до того, как его поймали правоохранители. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2022 года тагильчанин купил три поддельные купюры на интернет-площадке, оплатив «товар» биткоинами. 16 февраля он получил подделки по почте, после чего потратил две из них в местных магазинах. Подделки были похожи на оригинальные банкноты по форме, цвету, размерам и реквизитам, поэтому кассиры не заподозрили неладное. Одна поддельная банкнота находилась у преступника до момента задержания.

В ходе расследования злоумышленник признал свою вину. В данный момент уголовное дело о хранении и сбыте поддельных денег по части 1 статьи 186 УК РФ направлено в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила.