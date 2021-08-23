Житель Нижнего Тагила продаёт на Avito шлем Железного человека за 5 млн рублей

Тагильчанин Артём продаёт через сайт бесплатных объявлений Avito шлем супергероя комиксов Железного человека за 5 млн рублей. Лот молодой человек выложил ещё в начале августа, но пока покупателей на часть доспехов Тони Старка не нашлось.

В беседе с журналистом АН «Между строк» мужчина заявил, что на самом деле не очень хочет продавать игрушку, поэтому назначил за неё такую цену. При этом Артём признался, что раньше был большим фанатом вселенной Marvel.

«Сейчас шлем просто лежит дома на полочке. На самом деле я не собираюсь его продавать: это подарок, его мне привезли друзья из Америки. У меня не весь костюм, а только шлем, там он стоит, возможно, около 50 тысяч рублей на наши деньги», — рассказал Артём.

На видеозаписи в объявлении видно, что забрало шлема закрывается и открывается автоматически, а глаза подсвечиваются. Заряжается такой шлем через USB-провод.