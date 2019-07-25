Житель Нижнего Тагила продаёт на Avito картину середины XIX века за 300 тысяч рублей

Тагильчанин Альберт К. выставил на Avito картину, написанную якобы в 1849 году. Мужчина предполагает, что автором полотна является художник Марков.

В телефонном разговоре с журналистом АН «Между строк» Альберт рассказал, что нашёл произведение искусства при разборе деревянного сарая в центре города в 2015 году. Тогда мужчина работал в управляющей компании разнорабочим. По его словам, УК сообщала жильцам соседних домов о ведущихся работах и просила забрать свои вещи. Хозяин картины не объявился.

Полотно размером 52х107 см, если верить надписи на обороте, было написано в 1849 году. Находку Альберт оценил в 300 тыс. рублей.

«Картина была в плохом состоянии: стекло побито, внизу полотно порезано, а рама испорчена. Но всё равно она красивая, жалко выбрасывать. Выставил её на Avito не ради продажи, а ради интереса — может быть, знающие люди отзовутся. Планирую узнать мнение экспертов, отдать картину на экспертизу, после чего можно будет оценить её стоимость. Может быть, она вообще ничего не стоит», — прокомментировал Альберт К.

По его словам, на картине есть медная табличка с фамилией Маркова. Мужчина предполагает, что это указывает на авторство художника.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств отмечают, что Алексей Марков, известный русский живописец, академик, заслуженный профессор живописи Императорской Академии художеств, вряд ли мог написать это произведение. Хотя проследить связь живописца с Нижним Тагилом всё же можно — у него учился тагильский художник Василий Худояров. Правда, на картине указана дата 1849, а Худояров поступил вольным слушателем в Академию искусств к Маркову только в 1858 году.

Историю картины может прояснить технико-технологическая экспертиза. Её могут сделать специалисты Лаборатории экспертизы объектов культуры и искусства УрФУ в Екатеринбурге. Но это довольно дорогостоящая услуга.

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