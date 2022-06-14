Житель Нижнего Тагила продавал несуществующих породистых щенков по всей России 

21-летнего уроженца Нижнего Тагила задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков, брал задаток и исчезал. При этом фейковый заводчик собак «гастролировал» по всей стране.

Так, в 2020 году в полицию обратились жительницы Омска. Они хотели купить щенков йоркширского терьера. Увидев объявление в интернете по цене ниже рыночной, женщины связались с продавцом, который находился в Нижнем Тагиле. После договорённости об оплате и доставке животных одна потерпевшая перевела тагильчанину 7350 рублей, вторая — 6000 рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

Следователи отдела полиции возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе розыскных мероприятий оперативники отдела «К» УМВД России по Омской области установили личность гражданина, причастного к совершению данных преступлений. Им оказался 21-летний житель Нижнего Тагила, который по месту прописки не проживает, а разъезжает по разным городам России. Омским полицейским удалось установить, что подозреваемый собирается вылетать из Новосибирска в Москву. Его задержали при посадке в самолёт и доставили в Омск.

На допросе мужчина вину признал. Как оказалось, им совершено около 40 подобных преступлений в отношении жителей разных городов России. Тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы.