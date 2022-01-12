Житель Нижнего Тагила пожаловался в Роспотребнадзор на «Сбермаркет», который повысил цену на уже оплаченный товар

В конце января прошлого года житель Нижнего Тагила оформил в интернет-магазине «Сбермаркет» покупку нескольких килограммов мяса по скидке с доставкой на дом. Заказу уже был присвоен номер, и нужно было только дождаться доставки, но на следующий день ему позвонили из магазина и сообщили о повышении цены на оплаченный продукт. Мужчине было предложено оплатить покупку по более высокой цене или отказаться от неё. Клиент отказался платить, и заказ был отменён магазином в одностороннем порядке. Тогда тагильчанин обратился в местный отдел Роспотребнадзора.

Нижнетагильское управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку, которая указала продавцу на нарушение прав потребителя. «Сбермаркету» выдали предписание, в котором обязали доводить до потребителей полную, достоверную информацию о товаре при продаже дистанционным способом. Но магазин не согласился с предписанием и обжаловал его в Арбитражном суде Свердловской области. Арбитраж встал на сторону Роспотребнадзора, указав, что сервис не предоставил покупателю достоверную информацию о цене товара при его реализации.