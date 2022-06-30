Житель Нижнего Тагила пожаловался в ФАС на назойливые звонки из банка УБРиР. Тагильчанин оформил карту в банке УБРиР для перечисления профсоюзных выплат, а с лета 2021 года ему начали массово поступать звонки с предложениями кредитов. Клиент попросил исключить телефон из базы обзвона, но это не помогло.

«УБРиР, однако, оказался чрезвычайно настойчивым — на мои просьбы не только не реагировал, но и, казалось, увеличил частоту звонков. Почти каждый день не по разу приходилось в раздражении прерывать звонок очередного робота», — рассказал мужчина ИА «Все новости».

В ноябре 2021 года горожанин закрыл карту и отозвал согласие на обработку персональных данных. Звонки прекратились, но в январе 2022 года мужчину снова начали донимать рекламой кредитов. Тогда уже экс-клиент УБРиР обратился в ФАС, приложив для антимонопольщиков разрешение на доступ к архиву телефонных вызовов.

Административное разбирательство длилось пять месяцев. Сначала ФАС хотела привлечь фирму-разработчика голосовых роботов, у которой УБРиР заказал обзвон клиентов. Но, разобравшись, инициировала расследование в отношении банка.

«УБРиР просил его не наказывать, потому что считал свои спам-звонки законной практикой. Я просил наказать УБРиР по полной, потому что этот бессмысленный и беспощадный банк чистосердечно забыл про отзыв согласия на обработку персональных данных», — говорит тагильчанин.

ФАС оштрафовала финансовую организацию на 100 тысяч рублей. Это минимальная санкция для юридических лиц по статье 14.3 КоАП о нарушении законодательства о рекламе. Звонки, по словам тагильчанина, прекратились. Ответчик вправе обжаловать решение антимонопольной службы.