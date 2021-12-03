Житель Нижнего Тагила пожаловался на «вспаханную» автоэвакуатором землю во дворе на ГГМ (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 56/2 на Уральском проспекте жалуются на «вспаханную» автоэвакуатором землю на придомовой территории. Как рассказал АН «Между строк» местный житель Илья, накануне сотрудники ГИБДД пытались увезти на штрафстоянку один из припаркованных на газоне внедорожников, но с первого раза сделать это не удалось из-за большой массы автомобиля. На следующий день госавтоинспекторы приехали вновь, но уже с более мощным эвакуатором. Как видно на записи, эвакуатор заехал на газон, загрузил паркетник в кузов и уехал. По словам тагильчанина, после этого на земле остались глубокие следы от шин и теперь его двор испорчен.

«ГИБДД совместно с эвакуатором убивает нашу придомовую территорию. Весь газон вспахали. Согласен, что нарушение налицо, но зачем же двор портить», — рассказывает Илья.

Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, инспекторы ДПС составили административный материал на водителя внедорожника за нарушение правил остановки. В ведомстве отметили, что эвакуатор принадлежит юридическому лицу, поэтому Госавтоинспекция и МВД к «вспаханному» газону отношения не имеют.