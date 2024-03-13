Житель Нижнего Тагила после ДТП остался инвалидом и должен почти миллион рублей

55-летний тагильчанин Сергей Давыдов оказался в очень неприятной ситуации. 19 августа 2022 года он на своём Daewoo Matiz попал в страшную аварию. Инцидент произошёл на дороге к посёлку Черноисточинск в районе к/с «Росинка». По словам мужчины, в какой-то момент он решил повернуть налево к бывшей станции «Горбуново» Висимо-Уткинской узкоколейки, чтобы набрать воды из колодца. Сергей уверяет, что показал поворотник и убедился по зеркалам, что автомобилей сзади нет. Во время поворота в него врезался Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения, а Сергея в тяжёлом состоянии госпитализировали в ГБ № 1.

Медикам удалось спасти жизнь мужчине, но при этом пришлось удалить часть черепа. Теперь Сергей с трудом передвигается и не может работать.

Следствие пришло к выводу, что в ДТП виноват именно водитель Matiz, поэтому страховая компания и водитель Tiguan потребовали с Давыдова, по его словам, почти миллион рублей. Сам Сергей считает, что не нарушал ПДД, поэтому платить не обязан. Свою правоту тагильчанин пытается доказать в суде, но пока безуспешно.