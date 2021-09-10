Житель Нижнего Тагила получил серьёзные ожоги, когда попытался самостоятельно включить отопление в коллекторе

В Нижнем Тагиле накануне около 21:00 от жильцов дома № 30 на улице Попова спасателям поступил сигнал о том, что возле ДК Огнеупорщиков из коллектора доносятся крики о помощи. Неизвестный тагильчанин залез в колодец и получил серьёзные ожоги горячей водой.

«Жуткий рёв мужчины был слышен на всю улицу», — рассказал очевидец паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» выехали на место происшествия и при помощи специального оборудования достали пострадавшего.

«Спасатели увидели, как из колодца хлещет вода. Вода, видимо, била в колодец, и мужчина не мог выбраться. Спасатели перекрыли воду, надели на мужчину спасательную косынку и с помощью специального подъёмного приспособления достали его», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагил Сергей Копёркин.

С термическими ожогами мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также к разбору инцидента были привлечены сотрудники полиции. По предварительным данным, тагильчанин хотел самостоятельно включить отопление, так как на месте происшествия был обнаружен набор газовых ключей.