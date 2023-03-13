Житель Нижнего Тагила получил полгода ограничения свободы за покупку липовой медкнижки

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор мужчине по уголовному делу о приобретении и использовании поддельной медицинской книжки. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2021 году осуждённый, работая в сфере, связанной с производством, хранением, транспортировкой и продажей продуктов и питьевой воды, должен был пройти медосмотр и профессиональную гигиеническую подготовку. Зная о последствиях покупки поддельных документов, он тем не менее приобрёл за 2,5 тысячи рублей липовую медкнижку.

«Впоследствии осуждённый медицинскую книжку с внесёнными в неё поддельными оттисками штампов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации передал работодателю, представитель которого в связи с сомнениями в их подлинности обратился в правоохранительные органы», — уточнили в прокуратуре.

Экспертиза показала несоответствие оттисков и голографической наклейки образцам, представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Суд приговорил мужчину к 6 месяцам ограничения свободы. Решение ещё не вступило в законную силу.