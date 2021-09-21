Житель Нижнего Тагила получил 350 часов исправительных работ за пьяную езду

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к лишению прав на 2 года и 350 часам обязательных работ местного жителя, который, по данным алкотестера, оказался трезвым, но отказался от освидетельствования на наркотики в больнице, пишет Tagilcity.ru.

Согласно материалам дела, в марте 2020 года тагильчанин был лишён прав на 1 год и 7 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяную езду. 6 августа он был вновь остановлен полицейскими за рулем «Лады» на Вагонке. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что мужчина находится в состоянии опьянения, и попросили его в присутствии понятых пройти освидетельствование на алкоголь.

Алкотестер показал отсутствие этилового спирта. Тогда полицейские отправили задержанного на освидетельствование в больницу, где он отказался сдавать анализы. По словам самого подсудимого, в больнице ему выдали банку для сбора мочи. В туалет с ним прошла медсестра и стала наблюдать за его действиями. Он просил её отвернуться, потому что стеснялся, но женщина стала вести себя нагло, снимала с него штаны и просила поторопиться, именно поэтому он отказался.

Несмотря на то, что водитель отрицал свою вину, в суде удалось доказать обратное: инспекторы ГИБДД показали, что автомобиль был остановлен, потому что вилял из стороны в сторону, речь мужчины за рулём была заторможена, а взгляд был «стеклянным», при этом алкоголем от него не пахло. Кроме того, врач психиатр-нарколог тагильской Психиатрической больницы № 7 рассказал, что обвиняемый неоднократно проходил лечение от героиновой наркозависимости. Когда он был доставлен в больницу, у него были признаки наркотического опьянения: узкие зрачки, шаткая и неуверенная походка, бледность кожи, замедленный темп мышления, нарушенная речь.

В итоге суд счёл тагильчанина виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.