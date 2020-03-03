Житель Нижнего Тагила похитил у россиян более 90 тысяч рублей через Avito

В Нижнем Тагиле 25-летний житель Дзержинского района с ноября 2017 по январь 2019 года похитил у граждан России более 90 тысяч рублей. Молодой человек размещал объявления на сервисах Avito и «Юла» о продаже товаров, которые даже не имел в наличии. Его жертвами стали 19 человек из Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сахалина.

Как установили следователи, лжепродавец приобрёл у незнакомца на железнодорожном вокзале несколько SIM-карт, а затем зарегистрировал на них несколько аккаунтов для продажи товаров. Мошенник предлагал к продаже светосигнальные громкоговорящие установки, экшн-камеры, ноутбук, наручные часы и другие товары. Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», стоили товары в среднем 5000 рублей, поэтому многие покупатели соглашались на условия полной предоплаты.

«Были и те, кто хотел убедиться в отправке товара, для чего они просили предоставить видеоподтверждение. Тут злоумышленник проявлял завидную изобретательность. В одном случае, чтобы убедить покупателя в добрых намерениях, он снял видео, как в почтовом отделении упаковывает часы. После этого вышел на улицу, достал из автомобиля абсолютно идентичную упаковку, подготовленную заранее, в которой находились металлические пластины, и отправил её по указанному адресу в Московскую область», — добавили в ведомстве.

Во всех случаях после поступления денежных средств на карту злоумышленник вносил телефон очередного потерпевшего в «чёрный список» и больше не выходил с ним на связь. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый свою вину признал и в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб.