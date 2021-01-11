Житель Нижнего Тагила погиб во время зимней рыбалки, задохнувшись в палатке

Серовский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области начал доследственную проверку в связи с обнаружением трупа в палатке у реки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По данным ведомства, тело 53-летнего мужчины нашли 7 января в Гаринском городском округе, в районе 43-го километра реки Лозьвы. Один из местных жителей заявил в полицию после того, как нашёл палатку, а в ней двух мужчин, один из которых не подавал признаков жизни.

«Полицейские после выезда на место происшествия оперативно установили личности погибшего и пострадавшего мужчин. Это родные братья, жители Нижнего Тагила, которые приехали на реку порыбачить. По предварительным данным, случившееся чрезвычайное происшествие на природе не носит криминального характера, специалисты склонны полагать, что это несчастный случай», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, погибший отравился угарным газом, возможно, от включённой газовой горелки. Младший из братьев выжил и был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.