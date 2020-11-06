Житель Нижнего Тагила «под гипнозом» заплатил 130 тысяч рублей за массажную накидку

4 ноября в отеле «Демидов Плаза» прошла презентация и консультация по массажу, которая обошлась 56-летнему жителю Нижнего Тагила Олегу в 130 тысяч рублей. Тагильчанин оказался в числе 20 приглашённых на мероприятие. Как рассказал Олег АН «Между строк», накануне ему по телефону позвонили неизвестные и пригласили на консультацию. Уточнялось, что всем пришедшим подарят видеорегистратор.

«Мы туда пришли, а там была презентация бытовых товаров фирм Trukli и Spino. Всё было так подставлено: интересно, весело, но это не так совсем. Это были мошенники. Они продавали массажную накидку за 241 тысячу рублей, говорили, что хороший товар и хороших денег стоит. А потом они мне ещё выдали карту, с которой эта накидка мне обойдётся в 130 тысяч рублей», — говорит Олег.

Обрадовавшись скидке, мужчина взял кредит на 3 года. Вместе с массажной накидкой за 130 тысяч рублей ему вручили пылесос, одеяло, подушку и обещанный видеорегистратор. Придя домой, Олег проверил информацию в интернете и понял, что его обманули. Пылесос, который продавали на презентации, стоил не 40 тысяч, а 7 тысяч рублей. Реальная цена массажёра оказалась 10 тысяч рублей. А видеорегистратор был самым дешёвым на рынке.

«Это было действие гипноза. Я потом уже всё понял, когда очнулся. Всё понял...» — говорит с сожалением Олег.

По словам мужчины, проведением встречи занимался торговый дом «Зима». Компания активно проводит подобные встречи по всей России.

Так, в Новоалтайске Алтайского края коммерсанты-гастролёры продали пенсионерам массажные накидки для автомобилистов за 168 000 рублей. Схема была такая же: шоу, призы, уговоры и кредит. Подарки были от тех же фирм.

Такая же презентация проходила и в Кирове, там тоже пытались продать товары фирм Trukli и Spino.

Пока Олег в полицию не обращался. Мужчина уверен, что договор расторгнуть невозможно, поскольку всё было сделано на законных основаниях.