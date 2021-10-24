​​​​​​​Житель Нижнего Тагила отсудил у магазина 63 000 рублей за сломанный телефон

Житель Нижнего Тагила отсудил у магазина 63 тысячи рублей за сломанный телефон. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, тагильчанин купил телефон, но в течение гарантийного срока обнаружил в нём недостатки. Мужчина неоднократно обращался к продавцу с просьбой о замене аппарата, но постоянно получал отказ. Тогда тагильчанин сделал независимую экспертизу, которая подтвердила, что телефон с производственным браком. Покупатель потребовал у магазина вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, но снова получил отказ.

Тагильчанин обратился в Роспотребнадзор, где ему посоветовали направить претензию повторно. На что продавец заявил о необходимости проведения проверки качества, но ни даты, ни времени не указал. После такого ответа тагильчанин подал иск в суд.

Дзержинский райсуд обязал продавца выплатить тагильчанину 63 тысячи рублей, в том числе 11 298 рублей за телефон, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение требований о возврате денежных средств в добровольном порядке, расходы на оплату услуг эксперта и почтовые расходы.

Напоминаем, что за консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении прав потребители могут обращаться в консультационные пункты, адреса которых можно узнать на сайте https://кц66.рф/. Жители Нижнего Тагила могут обращаться за консультацией по вопросам защиты прав потребителей по телефонам: 8 (3435) 41-73-62, 41-82-10.