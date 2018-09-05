Житель Нижнего Тагила отравился в лесу сырым мухомором. «Ещё бы несколько минут, и его было бы не спасти»

Сотрудники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила спасли жизнь 43-летнему местному жителю, который отравился сырым мухомором. Инцидент произошёл в лесном массиве между посёлком Зональный и Пихтовыми горами. Мужчина вместе с матерью пошёл за грибами и решил попробовать сырой мухомор.

«Как нам объяснила его мама, сын где-то прочитал, что мухоморы можно употреблять в сыром виде. И после того, как мужчина его съел, ему резко стало плохо. Женщина запаниковала, так как не ориентировалась на местности, и позвонила в службу спасения. Спасатели выехали на место и достаточно оперативно нашли парочку. На носилках его в полубессознательном состоянии вытащили на дорогу, где уже ждала скорая помощь. Ещё бы несколько минут, и его было бы уже не спасти», — рассказали АН «Между строк» в поисково-спасательном отряде.

В центре защиты отметили, что отравление мухоморами может пагубно отразиться на центральной нервной системе вплоть до полного паралича.