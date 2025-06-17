Житель Нижнего Тагила отдал телефонным мошенникам 500 тысяч рублей

В ОП № 20 обратился житель Нижнего Тагила, который стал жертвой мошенников. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», преступники использовали несколько распространённых методов обмана. Сначала потерпевшему позвонил человек, который представился курьером службы доставки, и попросил назвать код, пришедший в SMS. Затем другой человек, выдававший себя за сотрудника государственного органа, убедил заявителя, что его персональные данные и банковские счета находятся под угрозой.

Под предлогом защиты средств мошенник дал инструкции перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В течение нескольких дней потерпевший переводил деньги на эти счета в разных банках. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Полиция напоминает:

Ни при каких обстоятельствах не передавайте коды из SMS посторонним лицам по телефону. Сотрудники госорганов, банков, служб доставки никогда не просят перевести средства на «безопасные счета». Если у вас возникли сомнения — завершите разговор и свяжитесь с банком или организацией самостоятельно по официальному номеру. При подозрении на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию.