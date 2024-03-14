Житель Нижнего Тагила опубликовал секс-видео с бывшей девушкой в качестве мести. Теперь ему грозит уголовное дело

Житель Нижнего Тагила оригинальным образом решил отомстить бывшей возлюбленной и разослал её знакомым секс-видео с участием девушки, пишет Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пострадавшую. Теперь мужчине грозит уголовное наказание за изготовление и оборот порнографии.

Воспитательница детского сада Анна (имя изменено. — Прим. ред.) какое-то время встречалась с Андреем. Молодые люди даже успели пожить вместе, однако постоянные конфликты и пристрастие тагильчанина к употреблению наркотиков заставили пару расстаться. Андрей, оскорблённый разрывом, стал преследовать бывшую и всячески издеваться над ней. К примеру, мог прийти к ней на работу и облить лицо зелёнкой, а затем избить.

Последней каплей стало распространение домашней съёмки с участием Анны, на которой бывшие возлюбленные занимаются сексом. Оказалось, что у Андрея остался доступ к соцсетям девушки. В итоге пикантное видео было отправлено всем её родственникам и коллегам.

Вскоре выходкой Андрея заинтересовались правоохранительные органы. Как утверждает информационный ресурс, сейчас видео находится на экспертизе. Если эксперты подтвердят, что разосланное видео относится к порнографии, мужчине может грозить уголовное преследование.