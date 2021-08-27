Житель Нижнего Тагила обокрал подсобку РЖД на Смычке на полмиллиона рублей

Транспортными полицейскими линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил установлен и задержан местный житель, подозреваемый в совершении кражи имущества железной дороги на 511 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

В середине июля в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о том, что из подсобного помещения станции Смычка похищены инструменты и спецодежда. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. При осмотре места происшествия было обнаружено, что злоумышленник проник в помещение путём взлома замка и похитил оттуда имущество железнодорожников: мотокосу, сварочный аппарат, электроинструмент и 60 комплектов спецодежды. Ущерб для железнодорожного предприятия составил 511 тысяч рублей.

«При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления житель Нижнего Тагила, 1978 года рождения. Мужчина свою вину признал и рассказал, что живёт недалеко от станции и видел, что железнодорожники хранят в подсобном помещении инструменты и спецодежду. В ночь с 13 на 14 июля он проник на территорию предприятия, с помощью отмычки вскрыл замок мастерской, откуда вынес инструменты, мешки со спецодеждой и погрузил их в такси, которое вызвал заранее. Похищенное имущество перевёз себе домой, а на следующий день продал за тридцать тысяч рублей», — сообщили в полиции.

В настоящее время в отношении злоумышленника в линейном отделе МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.