Житель Нижнего Тагила лишился автомобиля за повторную пьяную езду

В Нижнем Тагиле по решению суда автомобиль местного жителя был конфискован в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) после того, как был в очередной раз уличён в пьяной езде.

В феврале 2023 года местный житель Михаил уже был лишён прав на 1,5 года за пьяную езду и оштрафован на 30 тысяч рублей. Тем не менее правонарушителя это обстоятельство не остановило, осенью того же год он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

Рассмотрев обстоятельства дела, Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Михаила виновным. Подсудимый был приговорён к 100 часам обязательных работ и повторно лишён права управления автомобилем, на этот раз на 2,5 года. Кроме того, его автомобиль, кроссовер Opel Antara, решено было конфисковать в доход государства как орудие преступления.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.