Житель Нижнего Тагила из-за ревности поджёг свою бывшую

Пригородный районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Нижнего Тагила, который едва заживо не сжёг свою бывшую возлюбленную. Инцидент произошёл 18 июля 2023 года в Молодёжном посёлке. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Пригородной прокуратуры, за две недели до этого эпизода подсудимый вышел из мест лишения свободы по УДО. Мужчина решил вернуть свою бывшую сожительницу, с которой расстался в мае 2022 года после того, как его этапировали на зону.

«Осуждённый надеялся помириться с бывшей сожительницей. Так как он волновался перед встречей, он употребил спиртное, поэтому находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Приехав в посёлок Молодёжный, мужчина направился на местную пилораму, так как знал, что его возлюбленная работает там. На территории пилорамы он зашёл в рабочий вагончик, где увидел свою бывшую девушку, её подругу и двух мужчин. Компания распивала спиртное. Такая обстановка не понравилась осуждённому, он приревновал бывшую девушку к незнакомцам, поэтому стал требовать, чтобы она немедленно поехала с ним в Нижний Тагил, на что получил отказ. Тогда мужчина начал хватать девушку, пытаться вытащить её из вагончика. Женщина сопротивлялась, на её защиту встал один из собутыльников, после чего между всеми мужчинами завязалась драка», — рассказали подробности в прокуратуре.

После драки осуждённый ещё раз позвал бывшую с собой, но вновь получил отказ. Разозлившись, мужчина схватил первую попавшуюся бутылку с неизвестной жидкостью, облил бывшую и поджёг её. Женщина выбежала на улицу, а подруга помогла ей потушить огонь, облив водой. В итоге у пострадавшей диагностировали ожоги I и II степени правой руки, ноги и тела с правой стороны.

Суд признал ревнивца-пиромана виновным по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) и назначил ему наказание с учётом предыдущего приговора в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.