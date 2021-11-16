Житель Нижнего Тагила, использовавший электроплитку вместо батарей, устроил пожар 

Сегодня около 07:00 в Нижнем Тагиле на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома № 11 на Черноисточинском шоссе. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, проживающий в квартире 18-летний сын хозяйки обогревал жилое помещение с помощью электроплитки.

Как сообщили в ведомстве, некоторое время назад молодой человек выбил в окнах стёкла и заклеил проёмы плёнкой. Он решил погреться при помощи электрической плитки, которую поставил вблизи дивана. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация электроплитки.

В отделе надзорной деятельности напоминают, что в связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.