Житель Красноярского края стал жертвой мошенников из Нижнего Тагила

В полицию города Ачинска Красноярского края обратился 38-летний местный житель, который заявил о факте мошенничества со стороны жителя Нижнего Тагила. По словам мужчины, на одном из сайтов он увидел объявление о продаже автомобиля Hyundai стоимостью 1 млн 550 тысяч рублей в Нижнем Тагиле и решил связаться с хозяином транспортного средства.

«Созвонившись с продавцом по указанному номеру телефона, договорился о сделке. Мужчина должен был встретиться с лже-продавцом в Екатеринбурге. Злоумышленник попросил потерпевшего перевести предоплату в размере 269 тысяч рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица, причастного к совершению данного преступления.

Отметим, что в декабре прошлого года с аналогичным заявлением обратился ещё один житель Ачинска. Тогда покупатель перевёл мошенникам 85 тысяч рублей.