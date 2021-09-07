Житель Карпинска убил брата из-за домогательств к семилетней дочери

Карпинский городской суд приговорил 32-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за то, что тот зарубил топором-колуном своего брата, пишет издание «Вечерний Карпинск».

Согласно материалам дела, причиной убийства стало то, что убитый домогался семилетней дочери брата.

Инцидент произошёл в марте 2021 года в одном из частных домов на улице Суворова во время застолья семьи. Часть родственников, включая подсудимого, легли спать, но вскоре мужчину разбудила дочь, которая в слезах сказала, что «дядя Андрей душил её и стягивал с неё колготки». Разъярённый хозяин дома забежал в детскую комнату и увидел брата, сидящего на кровати. Возникла потасовка, которая продолжилась на улице.

Как говорил в суде подсудимый, первым колун взял Андрей и ударил брата несколько раз по спине и затылку. Перехватив топор, Юрий сам начал наносить брату удары — не менее пяти по разным частям тела. После этого Юрий вернулся домой и продолжил пить, а его брат, истекая кровью, скончался. Гражданская жена Юрия, узнав о произошедшем, собрала детей и уехала к подруге.

Приехавшие сотрудники полиции задержали Юрия. Ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и взяли под стражу. На суде Юрий лишь частично признал вину, заявив, что не хотел убивать своего брата. Сославшись на факт домогательства к собственной дочери, мужчина пытался добиться переквалификации дела на статью 108 УК РФ («Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны»), но безуспешно. Приговор в законную силу не вступил.