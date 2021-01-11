Житель Каменска-Уральского заживо сварился при прорыве трубы отопления

Житель Каменска-Уральского погиб в результате несчастного случая в общежитии на улице Пугачёва, 31: по словам очевидцев, на пятом этаже здания сорвало кран на батарее и до второго этажа всё залило кипятком, пишет ЕАН.
«Вызвали всех. Сразу практически приехала скорая, минут через сорок — полиция. Но дверь ломать не стали, а мужик был ещё жив. А медики стояли в коридоре и ждали. Полицейские и сами не стали вскрывать, и соседям не дали. Ждали МЧС, а они ехали ещё минут сорок. А там уже всё…» — сообщает соседка погибшего.
Следственным отделом по Каменску-Уральскому проводится проверка.
«Ведётся осмотр места происшествия, опросы, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства трагедии выясняются», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Ситуацию также прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Критику в адрес представителей МВД руководитель полиции Каменска-Уральского Иван Козырчиков назвал необоснованной. Как он пояснил мне в телефонном разговоре, жильцы бывшего общежития, где все комнаты приватизированы, изначально сообщили о ЧП владелице жилища. Женщина сообщила, что она уже продала комнату, но тем не менее приехала на место. И уже она вызвала все экстренные службы. По словам Козырчикова, если бы полицию вызвали сразу, зная о том, что человеку угрожает опасность, никто бы не препятствовал проникновению в жилище», — рассказал он.