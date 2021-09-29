Житель Каменска-Уральского начал стрелять в коммунальщиков, приехавших включить отопление

В Каменске-Уральском местный житель несколько раз выстрелил по работникам управляющей компании, которые приехали подключить отопление в доме, пишет Znak.com.
Видео с мужчиной, который держит пистолет, опубликовано в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняется в посте, сначала житель дома вышел на свой балкон и начал кричал на коммунальщиков, потом он скидывал с балкона пустые бутылки, а после вышел с оружием и стал стрелять по работникам.
«Одна из пуль попала в рабочего. Следующий выстрел пришёлся в припаркованный автомобиль», — утверждают авторы поста.
На место происшествия вызвали ОМОН.
«Гражданин в неадекватном состоянии был доставлен в территориальное УВД. Пистолет оказался пневматическим. Его изъяли. По данному факту проводится проверка. Будет принято обоснованное решение», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.