Житель Каменска-Уральского начал стрелять в коммунальщиков, приехавших включить отопление

В Каменске-Уральском местный житель несколько раз выстрелил по работникам управляющей компании, которые приехали подключить отопление в доме, пишет Znak.com.

Видео с мужчиной, который держит пистолет, опубликовано в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Как уточняется в посте, сначала житель дома вышел на свой балкон и начал кричал на коммунальщиков, потом он скидывал с балкона пустые бутылки, а после вышел с оружием и стал стрелять по работникам.

«Одна из пуль попала в рабочего. Следующий выстрел пришёлся в припаркованный автомобиль», — утверждают авторы поста.

На место происшествия вызвали ОМОН.