Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбуждено в отношении жителя посёлка Оссора на Камчатке, который сломал своему восьмилетнему сыну челюсть, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

В декабре ребёнок высказал в адрес матери грубые слова. За это отец схватил его за одежду, поднял на высоту собственного роста и с силой бросил на пол, после чего 38-летний мужчина ударил мальчика кулаком в лицо. У ребёнка диагностировали перелом челюсти со смещением.

Расследование уголовного дела продолжается.