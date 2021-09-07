Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею восемь миллионов рублей

Житель Екатеринбурга стал обладателем восьми миллионов рублей благодаря счастливому лотерейному билету, сообщает пресс-служба компании «Столото».

«Во вторник, 7 сентября, в ходе 35839-го тиража "Спортлото "5 из 36" был разыгран приз в размере 8 193 432 рубля. Победителем, который ещё не обратился за выигрышем, оказался житель Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе.

О победителе пока нет никакой информации, известно лишь, что он купил билет на сайте «Столото». Счастливчик выбрал одну комбинацию и поставил её сразу на семь тиражей подряд. Стратегия сработала.