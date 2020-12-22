Житель Екатеринбурга убил жену и выпал в окно на глазах у шестилетней дочери

В Екатеринбурге на ЖБИ мужчина зарезал жену, а после этого выпал в окно на глазах у шестилетней дочери, пишет E1.ru.

Трагедия произошла утром 18 декабря, рассказали близкие семьи. По их словам, 34-летняя Людмила работала в Институте иммунологии и физиологии УрО РАН бухгалтером, а её муж Константин — курьером. Семья была благополучной: алкоголем не злоупотребляла и на учётах не состояла, судимостей у супругов тоже не было. После того как мужчина лишился работы, в семье начались ссоры.

«Он не мог устроиться на другую работу, начались финансовые проблемы, а на этом фоне — конфликты в семье. Они постоянно ругались, и всё это происходило на глазах у маленькой дочери», — объяснил собеседник издания.

В день трагедии супруги хотели отвезти дочку к бабушке с дедушкой на выходные, но между ними в очередной раз разгорелся конфликт, ссора переросла в драку. Константин начал избивать жену, а затем схватился за нож.

Пока девочка по просьбе матери в ужасе звонила дедушке, она слышала крики из соседней комнаты, которые потом стихли. Когда она зашла в комнату, то увидела, что мать лежит вся в крови, а отец стоит на краю окна.

Приехавший после звонка дедушка не сразу смог попасть в квартиру, а когда всё-таки вошёл, то сразу вызвал полицию.

По информации источников издания, с девочкой в настоящее время работают психологи, её дедушка будет оформлять над ней опеку. В Следственном комитете воздержались от комментариев.