Житель Екатеринбурга получил полгода колонии за взятку сотрудникам ГИБДД

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю 6 месяцев исправительной колонии общего режима за попытку дать взятку в 15 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

По данным следствия и суда, готовясь к сдаче экзамена на водительские права, мужчина решил самостоятельно поучиться управлять машиной, для этого он попросил автомобиль у своего племянника. Во время поездки по Екатеринбургу мужчину остановил наряд ГИБДД, который патрулировал дороги. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав.

Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль, чтобы выписать штраф. Инспекторы сказали, что машина будет эвакуирована на штрафную стоянку. Чтобы уладить эту ситуацию, горожанин предложил взятку в 15 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение сотрудников ГИБДД, что это уголовное преступление, он положил деньги в карман панели передней пассажирской двери и вышел из салона служебного автомобиля. После этого было возбуждено уголовное дело, которое закончилось приговором и реальным сроком заключения.