Житель Екатеринбурга отсудил у санатория 118 тысяч рублей за сломанную ногу

Житель Екатеринбурга смог отсудить более 118 тысяч рублей у санатория «Усть-Качка» в Пермском крае из-за полученной травмы — в 2019 году он поскользнулся и упал у одного из корпусов, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Непосредственно после происшествия мужчину госпитализировали с переломом и разрывом связок в Пермскую районную больницу, затем он лечился в отделении травматологии Уральского института травматологии и ортопедии, где ему была сделана операция. Курс реабилитации после травмы пострадавший проходит до сих пор.

В декабре 2019 года мужчина направил в адрес ЗАО «Курорт Усть-Качка» претензию о выплате компенсации за временную утрату трудоспособности, расходов на лечение и компенсации морального вреда, но администрация санатория отказалась выплачивать деньги. После этого пострадавший подал на организацию в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ЗАО «Курорт Усть-Качка» и ООО «Ганимед» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, утраченный заработок — 45,9 тысячи рублей, расходы на лечение — 5 865 рублей и штраф.

Суд частично удовлетворил иск екатеринбуржца: с санатория взыскали утраченный заработок — 28 795 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, также с ЗАО «Курорт Усть-Качка» взыскан штраф — 39 397 рублей. Представитель курорта с решением не согласился и подал апелляцию в облсуд. В облсуде установили, что ответчик не доказал отсутствие вины администрации курорта в получении травмы клиентом. Выяснилось, что территория санатория не очищалась от наледи, а дорожки не посыпались песком. Исходя из этого, Свердловский областной суд принял решение согласиться с выводами Кировского районного суда Екатеринбурга и оставить приговор без изменения.