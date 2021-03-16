Житель Екатеринбурга отсудил у дорожников 75 тысяч рублей за повреждённую из-за ям на Серовском тракте машину

Компания «ДорСтройЭксплуатация», обслуживающая трассу Екатеринбург — Серов, оплатит жителю Екатеринбурга все расходы на ремонт автомобиля, попавшего в выбоину на дороге, со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда пишет ЕАН.

Происшествие случилось в мае 2020 года на трассе Серов — Екатеринбург, когда автомобиль Subaru Legacy под управлением водителя из Екатеринбурга попал в выбоину на дороге и получил механические повреждения. На проезжей части имелась яма длиной 1,7 м, шириной 0,7 м и глубиной 13 см. Автомобиль, в котором на момент ДТП также находились супруга водителя и двое детей, пришлось увозить с места происшествия на эвакуаторе.