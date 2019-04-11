Житель Екатеринбурга отсудил у дорожников 100 тысяч рублей за огромную яму

Серия судебных тяжб закончилась победой для автовладельца из Екатеринбурга, который с апреля 2018 года добивался возмещения ущерба от дорожников, пишет E1.ru.

В прошлом году на своей Toyota Camry екатеринбуржец Сергей ехал по улице Альпинистов со скоростью 30 километров в час и заехал в лужу, под которой оказалась яма. В результате он сильно повредил свой автомобиль - ремонт обошёлся Сергею в 124 685 рублей. В протоколе с места ДТП было зафиксировано, что на дороге было целых три ямы: самая большая более 2,5 метра в длину и 27 сантиметров в глубину.

Сергей обратился в Октябрьский суд, чтобы взыскать ущерб с виновников, а именно с ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и АО «Трест Уралтрансспецстрой» - он требовал возместить расходы на восстановление автомобиля, а также на услуги оценщика (3 тысячи рублей), юриста (15 тысяч рублей) и госпошлину (3 тысячи рублей). Суд удовлетворил его требования, но лишь частично: судья постановил возместить сумму 99 748 рублей, расходы по оплате услуг оценщика — 2400 рублей, расходы на оплату юридических услуг — 12 тысяч рублей, госпошлину – 2400 рублей, всего — 116 548 рублей.

После этого решения апелляции подали обе стороны: Сергей требовал удовлетворить его требования в полном объёме, то есть взыскать большую сумму. Дорожники сочли, что в случившемся виноват водитель: лужа образовалась, потому что нет ливнёвки для отвода воды, а ликвидация больших ям вообще не входит в понятие «содержание дороги». Однако судебная коллегия после рассмотрения дела пришла к выводу, что Октябрьский суд вынес справедливое решение: судьи сочли, что вина на 80% лежит на ответчике и на 20% — на самом водителе, поскольку Сергей двигался со скоростью 30 км/ч, а предупреждающие знаки рекомендовали ехать ещё медленнее — 20 км/ч.