Житель Екатеринбурга отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, пытаясь заработать на продаже нефти и газа

68-летний житель Екатеринбурга перевёл более 200 тысяч рублей мошенникам, предложившим ему продавать нефть и газ через некую коммерческую структуру, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Последователи Лёни Голубкова ссылались в своей рекламе на якобы имеющееся разрешение государства на такой вид деятельности, обещая при этом высокую прибыльность вложений. Чтобы начать “бизнес”, необходимо было перевести на счёт липовых работодателей стартовый капитал. Азартный дедушка отправил представителям газовой компании 16 тысяч рублей и стал терпеливо ждать нефтедоллары. Через неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать ещё 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать свое дело. И на этот раз волю аферистки пенсионер исполнил. Так продолжалось ещё четыре раза. В итоге в карман злоумышленников мужчина добровольно положил более 200 тысяч рублей. А когда осознал, что попался на уловку мошенников, обратился за помощью в полицию», — рассказал Горелых.

По данному факту следственной частью УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В полиции призывают не доверять сомнительным людям, которые настойчиво предлагают по телефону перевести сбережения на незнакомый счёт, вложить деньги в якобы прибыльный бизнес, взять кредит либо приобрести лекарства и иные товары. В региональном главке МВД действует круглосуточный телефон доверия 8 (343) 358-71-61.