Житель Екатеринбурга ограбил офисы трёх микрофинансовых организаций

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций и в хищении запчастей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года 40-летний обвиняемый, находясь на своём рабочем месте в помещении ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», похитил запчасти автомобилей на сумму свыше 458 тысяч рублей. Он формировал требования на выдачу запасных частей, в которые неправомерно вносил запчасти, подлежащие выдаче на складе организации, а после их получения распоряжался ими по своему усмотрению.

Кроме того, в апреле 2021 года он, вооружившись ножом, совершил три налёта на офисы микрофинансовых организаций. В общей сложности при налётах похитил 38 тысяч рублей.