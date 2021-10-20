Житель Екатеринбурга из-за разногласий в компьютерной онлайн-игре пытался зарезать ножом своего напарника по команде

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому из-за разногласий в популярной компьютерной онлайн-игре. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый 29 апреля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с 38-летним знакомым из-за разногласий при прохождении известной компьютерной игры. По телефону мужчины договорились встретиться во дворе. Обвиняемый взял на кухне нож и при встрече нанёс им потерпевшему два удара в живот.

Сейчас уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия» направлено в Верх-Исетский районный суд. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.